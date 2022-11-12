Гуф недавно стал отцом во второй раз и демонстрирует любовь и нежность в соцсетях. Жаль, что своего первого сына он таким отношением порадовать не может.

Гуф недавно стал отцом во второй раз и демонстрирует любовь и нежность в соцсетях. Жаль, что своего первого сына он таким отношением порадовать не может.О любви к бывшей жене Айзе Долматовой Гуф сладко пел из каждой автомагнитолы еще с 2009 года. Но с тех пор утекло много воды. О своих новых женщинах Алексей (Настоящее имя Гуфа – Алексей Долматов – Прим. ред.) успел сказать много красивых слов, а Айза сбегала замуж и подарила их совместному сыну Сами младшего брата Элвиса.На днях Айза стала гостьей Натальи Подольской, где женщины поговорили об отношении бывших мужей к детям. Призналась Айза в том, что Алексей не оказывает своему сыну финансовой поддержки. По ее словам, он помог деньгами лишь дважды, а про выплату алиментов, положенных по закону, речи и вовсе не идет. В последний раз, когда Айза попросила Гуфа оплатить школу для их сына, тот и вовсе отказался.Это откровение до глубины души возмутило Наталью Подольскую. Разъяренная мать детей Владимира Преснякова набросилась на незадачливого отца: "Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от зарплаты!"Затем Наталья переключилась на Айзу. Намекнула на то, почему та не скажет экс-супругу в лоб: "Гони деньги". Одинокая мать, смутившись, сказала, что даже не просила денег ни у кого из бывших супругов.Зарабатывает Айза, по ее словам, больше обоих экс-супругов, поэтому неловко просить их о деньгах. А у Алексея Долматова теперь, напомним, появился новый источник расходов: совсем недавно он стал отцом во второй раз.