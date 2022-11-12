Также губернатор решил перезапустить в регионе работу Совета солдатских жён и матерей, его будет возглавлять Дина Бубнова.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с женами и матерями мобилизованных, которые ранее обратились к президенту России и заявили о проблемах со снабжением 346-го полка и обстановкой там.О встрече глава региона написал на своей странице в соцсетях. Он отметил, что каждую неделю власти отправляют от региона помощь для бойцов в Белгородскую область.Также губернатор решил перезапустить в регионе работу Совета солдатских жён и матерей, его будет возглавлять Дина Бубнова.