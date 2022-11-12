Иван Клопов, Артём Стаценко и Роман Савичев разработали мобильного робота для эвакуации раненых.

Три инженера Ковровского электромеханического завода победили на научно-практической конференции имени Жореса Алферова. Конкурс прошёл в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба предприятия.Иван Клопов, Артём Стаценко и Роман Савичев разработали мобильного робота для эвакуации раненых. Он создан на базе предыдущего проекта – робота-курьера. Молодые люди модернизировали его около трёх месяцев.Разработка стала лауреатом первой степени в номинации «Техника». Всего на конференции представили порядка четырёхсот идей от инженеров из разных регионов страны.Теперь ребята начнут компьютерное моделирование робота, а затем выпустят пилотный образец.