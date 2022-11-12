Правительство анонсирует, что с 1 января 2023 года семьи с детьми смогут оформить так называемое...

Правительство анонсирует, что с 1 января 2023 года семьи с детьми смогут оформить так называемое «универсальное пособие». Что это такое? И кому оно положено?Официально разъясняется, что с 2023 года в Российской Федерации появится новый вид материальной помощи семьям с детьми. Такое задание Путин лично давал Правительству РФ.Глава Минтруда РФ Антон Котяков пояснил, что выплаты будут ежемесячными, а размер зависит от региона. Официально прозвучала средняя сумма - 13,9 тыс. рублей.Известно, что:Универсальное пособие вводится с 1 января 2023 года;Планируется выделить 1,7 триллионов рублей.Отличная новость для владимирских семей — не нужно будет отдельно «обивать пороги» специальных учреждений, чтобы всё оформить по отдельности (как было ранее). Сведения занесут в единую базу данных. Новая выплата будет «закрывать» вопрос с пособиями от начала беременности до совершеннолетия ребенка.Другими словами, единое «универсальное пособие» объединит в себе 6 видов материальной помощи:Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающего родителя (около 7 677,81 рублей)Пособие беременным, вставшим на учет до 12 недель (50% от прожиточного минимума во Владимирском регионе)«Президентские» выплаты на детей до 3-х лет (100% от прожиточного минимума)Ежемесячное пособие на детей 3-7 лет (50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума)Ежемесячное пособие для детей 8-17 лет (50%, 75%, 100% от прожиточного минимума на детей)Региональная выплата на третьего и последующих детей до 3 лет (около 10 тысяч рублей)Кто может рассчитывать на «универсальное пособие» в 2023 году?Семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет;Беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель;Неработающие женщины, которые воспитывают детей до 1,5 лет.Из всех «старых» выплат владимирским родителям после 1-го января 2023 года останется лишь две:Пособие по уходу за ребенком до 1,5-лет - его выплачивает ФСС родителю;Выплата из "материнского капитала" в размере прожиточного минимума, которая назначается только на второго ребенка.И в заключение — важное уточнение: получить «единое пособие» смогут лишь те родители, доход которых не превышает прожиточный минимум на каждого человека.Фото: pxfuel.com