Правительство анонсирует, что с 1 января 2023 года семьи с детьми смогут оформить так называемое...
Правительство анонсирует, что с 1 января 2023 года семьи с детьми смогут оформить так называемое «универсальное пособие». Что это такое? И кому оно положено?
Официально разъясняется, что с 2023 года в Российской Федерации появится новый вид материальной помощи семьям с детьми. Такое задание Путин лично давал Правительству РФ.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков пояснил, что выплаты будут ежемесячными, а размер зависит от региона. Официально прозвучала средняя сумма - 13,9 тыс. рублей.
Известно, что:
Универсальное пособие вводится с 1 января 2023 года;
Планируется выделить 1,7 триллионов рублей.
Отличная новость для владимирских семей — не нужно будет отдельно «обивать пороги» специальных учреждений, чтобы всё оформить по отдельности (как было ранее). Сведения занесут в единую базу данных. Новая выплата будет «закрывать» вопрос с пособиями от начала беременности до совершеннолетия ребенка.
Другими словами, единое «универсальное пособие» объединит в себе 6 видов материальной помощи:
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающего родителя (около 7 677,81 рублей)
Пособие беременным, вставшим на учет до 12 недель (50% от прожиточного минимума во Владимирском регионе)
«Президентские» выплаты на детей до 3-х лет (100% от прожиточного минимума)
Ежемесячное пособие на детей 3-7 лет (50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума)
Ежемесячное пособие для детей 8-17 лет (50%, 75%, 100% от прожиточного минимума на детей)
Региональная выплата на третьего и последующих детей до 3 лет (около 10 тысяч рублей)
Кто может рассчитывать на «универсальное пособие» в 2023 году?
Семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет;
Беременные женщины, которые встали на учет в срок до 12 недель;
Неработающие женщины, которые воспитывают детей до 1,5 лет.
Из всех «старых» выплат владимирским родителям после 1-го января 2023 года останется лишь две:
Пособие по уходу за ребенком до 1,5-лет - его выплачивает ФСС родителю;
Выплата из "материнского капитала" в размере прожиточного минимума, которая назначается только на второго ребенка.
И в заключение — важное уточнение: получить «единое пособие» смогут лишь те родители, доход которых не превышает прожиточный минимум на каждого человека.
Фото: pxfuel.com