Наталья Бочкарева всегда, как утверждает, могла постоять за себя. Иногда она, впрочем, сильно перебарщивала...
Наталья Бочкарева всегда, как утверждает, могла постоять за себя. Иногда она, впрочем, сильно перебарщивала...
Несколько лет назад в США вспыхнуло движение
MeToo: десятки тысяч женщин находили в себе смелость признаться в пережитом ими насилии. Докатилась эта волна и до России. Тогда многие актрисы рассказали о "чрезмерной настойчивости" мужчин. Среди них была и Елена Проклова, обвинившая покойного Олега Табакова в харассменте.
На днях к этой теме вернулась Наталья Бочкарева, экс-исполнительница роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Актриса, возмущенная словами Прокловой, встала на защиту уважаемого ею Олега Павловича. По мнению Натальи, каждая женщина может постоять за себя. Судит она по себе: ведь даже в школьном возрасте давала жесткий отпор пристающим одноклассникам.
Пустившаяся в откровения Бочкарева рассказала о затеянной ею кровавой драке. Одного из мальчиков она стукнула головой об парту так сильно, что тот временно лишился зрения: у него выпал глаз. Поспешила Наталья добавить, что
глаз одноклассника впоследствии зажил
и все закончилось хорошо.
"Женщины бывают разные, кто-то может отказать, кто-то нет, кто-то не хочет", – намекнула Бочкарева.
Роли в кино можно получить и не через постель, утверждает Наталья. На пробы она всегда приходила в скромной, закрытой одежде, чтобы не провоцировать мужчин и всегда получала свое.
Тем же, с кем все-таки случился харассмент, Наталья Бочкарева посоветовала не ворошить прошлое: пусть дела 50-летней давности остаются покрыты историей.