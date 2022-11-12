Вы когда-нибудь были в Музее кооперации? Такой есть в областном центре. Что же занимательного там...

Вы когда-нибудь были в Музее кооперации? Такой есть в областном центре. Что же занимательного там можно увидеть? Давайте смотреть.Мой любимый экспонат - арифмометр. Позволяет не только складывать, но и умножать.Вещица, которую показывает третьекурсница София Белышева, когда-то изменила весь вычислительный процесс в мире. Изобретение арифмометра в 19 веке помогло людям работать с большими числами вплоть до наступления эры электроники.- Цифры с помощью небольших махинаций выходит правильный результат... Первая расчетная машинка... Потом получились калькуляторы... Появились в 90-х.Елена Скубаева - хранитель музея - говорит: у каждого из этих раритетов своя роль в развитии кооперативного движения. За 2 века оно объединило все сферы жизни - от торговли и ремесел до общественного питания. Музей создан в начале 80-х на базе техникума экономики и права Владкоопсоюза. Сегодня это три зала информационных витрин, фотографий, ценных подарков и артефактов, пришедших из 19 века, времен НЭПа или созданных руками студентов. Как этот блокадный хлеб.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Кооперация - дитя нужды. Но мать благосостояния. Не имея ничего, объединяемся, кооперируемся. Сообща начинаем делать жизнь лучше... В этом идея кооперации.Сила в единении. Это поняли еще ссыльные декабристы. Скудная тюремная жизнь сподвигла образованнейших дворян создать общее артельное хозяйство, в котором занимались огородничеством, пошивом одежды и обуви, построили аптеку, школу, баню. "Эти полезные идеи оставили добрую молву о нас в Сибири", - писал наш земляк Николай Басаргин. "Большая артель" декабристов стала прообразом первого потребительского общества.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Прописано, кто за что отвечает. Казначей. Кто за что ответственный.А вот термин "кооператор", как и идеи самого движения, принадлежат английскому реформатору Роберту Оуэну. Первое, что сделали члены его кооператива - создали библиотеку. На владимирской земле официальное упоминание о кооперации относится к 1864 году. Тогда при ковровских мастерских Московско-Нижегородской железной дороги было создано потребительское общество. Кооперативное дело связано даже с Владимирским централом. Свидетельство - письмо Михаила Фрунзе.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Пишет своему другу, что нужно во Владимирском централе создать колбасные пекарни. И под предлогом производительной деятельности делать революционное дело дальше.Елена говорит, что любое дело, а тем более кооперативное, держится на личностях, за которыми готовы идти люди. Смеется, что даже ПРИДУМАЛА в связи с этим новый экспонат - "Большая шишка". А вот посетители любят поделиться своими историями: где, например, можно было прикупить пластинки во времена дефицита или почему владимирский ситец можно считать главной гордостью всей музейной экспозиции.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Я когда тут прибиралась, даже хотела выкинуть, но меня вовремя остановили и сказали - ни в коем случае! Вот эти запылённые ткани с 82-го года - образцы владимирских мануфактур. И являются самым ценным экспонатом.А вот эти диковинные вещицы, которые раньше были у каждой хозяйки, пальчиковые колпачки, или наперстки, - студенты впервые увидели только здесь. Сегодня это уже раритеты. Как и эти приспособления на резинке.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Современные подростки 15 лет не знают, что это такое. Для них это загадка... А я говорю: для чего это приспособление? Думайте-думайте.В наше время изобилия бьюти-средств уже трудно представить, что это обыкновенные бигуди. Как и то, что в кризисные 90-е на полках магазинов не было ничего, кроме консервов.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Это лихие 90-е пережившие банки ... Они нисколечко не вздулись. Если эта баночка заговорит, я ей больше поверю - она вас старше.Это время еще свежо в памяти, говорит хранитель. Советские игрушки, сладости, счеты, по которым учили математике, и радио - в качестве будильника и не только.Елена Скубаева, заведующая музеем кооперации ВТЭП:- Был образ жизни, который всех объединял. И в этом было какое то счастье. У каждого в доме лилась музыка. Классическая вот. Фоном был не шум новостей. А классическая музыка. И знаете современная молодежь на дефиците, что нет этого шумового эффекта, относятся к этому более трепетно.Елена не считает, что жизнь современных студентов с развитием прогресса стала проще. Нелегко вместить в себя такое количество информации. У школьников уже свой взгляд на жизнь, и вот такой - инопланетной - они видят кооперацию будущего. А предназначение музея - сохранять традиции и помогать глубже чувствовать связь поколений. Кстати, в этом году он претендует на победу в конкурсе на "Лучший региональный музей истории потребительской кооперации". А их в нашей стране 37.Татьяна Воронцова, Александр Голубев. "Вести-Владимир"