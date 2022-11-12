По народному календарю 13 ноября 2021 года отмечается Никодимов день, а православная церковь...
По народному календарю 13 ноября 2021 года отмечается Никодимов день, а православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.
13 ноября было принято утеплять курятники или строить специальные закуты, где домашняя птица могла спрятаться от непогоды и пережить холода. Также хозяева отбирали для убоя слабых и старых кур. Из них варили бульон, готовили котлеты и пекли курники.
А охотники и рыболовы отправлялись в этот день на промысел. Успешная охота и рыбалка воспринимались как верный знак того, что удача будет улыбаться на протяжении всего года.
Что нельзя делать в Никодимов день?
Нельзя поднимать оторвавшуюся и упавшую пуговицу. Нарушителю запрета грозит сглаз.
Рыбакам не рекомендуется ссориться. В противном случае всю зиму промысел будет неудачным.
Не стоит просить знакомых и родных помочь с работой, иначе будущее трудоустройство не принесет денежной стабильности.
Запрещается есть мясо животных. Тот, кто ослушается наказа, вскоре заболеет.
Нельзя разговаривать с незнакомцами, поскольку можно притянуть негативную энергетику.
Народные приметы на 13 ноября 2022 года:
солнечная погода — к скорому сильному ветру;
солнце на закате в тучах — будет плохая погода;
днем идет мокрый снег — к морозной зиме;
днем идет снег хлопьями — к теплой зиме.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos