По народному календарю 13 ноября 2021 года отмечается Никодимов день, а православная церковь...

По народному календарю 13 ноября 2021 года отмечается Никодимов день, а православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.13 ноября было принято утеплять курятники или строить специальные закуты, где домашняя птица могла спрятаться от непогоды и пережить холода. Также хозяева отбирали для убоя слабых и старых кур. Из них варили бульон, готовили котлеты и пекли курники.А охотники и рыболовы отправлялись в этот день на промысел. Успешная охота и рыбалка воспринимались как верный знак того, что удача будет улыбаться на протяжении всего года.Что нельзя делать в Никодимов день?Нельзя поднимать оторвавшуюся и упавшую пуговицу. Нарушителю запрета грозит сглаз.Рыбакам не рекомендуется ссориться. В противном случае всю зиму промысел будет неудачным.Не стоит просить знакомых и родных помочь с работой, иначе будущее трудоустройство не принесет денежной стабильности.Запрещается есть мясо животных. Тот, кто ослушается наказа, вскоре заболеет.Нельзя разговаривать с незнакомцами, поскольку можно притянуть негативную энергетику.Народные приметы на 13 ноября 2022 года:солнечная погода — к скорому сильному ветру;солнце на закате в тучах — будет плохая погода;днем идет мокрый снег — к морозной зиме;днем идет снег хлопьями — к теплой зиме.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos