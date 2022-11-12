Стало известно, что Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области...

Стало известно, что Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области обратилась в суд с исковым заявлением к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.Речь шла о старинной «Соборобогородицкой церкви» 1797 года постройки. Здание очень красивое, но находится не в самом лучшем состоянии, отмечают туристы Владимирского региона и жители Костромской области.В ходе рассмотрения дела, пришли к выводу об обоснованности требований: «Ответчик, как собственник нежилого здания, включенного в перечень объектов культурного наследия федерального значения, несет обязанность по проведению работ, связанных с сохранением такого объекта в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации» - сообщается на официальном сайте Октябрьского районного суда города Владимира.Фото: https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/246806-soborobogorodickaya-cerkov