Нарушения обнаружены на двух отрезках дорог, - сообщает пресс-служба Владимирской городской прокуратуры. Стационарное электрическое освещение отсутствовало на участке от дома №6 по Московское шоссе до выезда по направлению к микрорайону Юрьевец.

Нарушения обнаружены на двух отрезках дорог, - сообщает пресс-служба Владимирской городской прокуратуры. Стационарное электрическое освещение отсутствует на участке от дома №6 по Московскому шоссе до выезда по направлению к микрорайону Юрьевец.Также во тьму погрузились два километра западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с федеральной трассой М-7 «Волга». Уточняется, что плохое освещение стало причиной нескольких ДТП в 2021 году.Прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд Владимира. Ведомство потребовало обязать ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» исправить нарушения.Фемида поддержала требования. Решение суда пока не вступило в силу и ещё может быть обжаловано.