Как наши мастера спасают от беспощадного времени картины и иконы? Знакомимся с реставратором...

Как наши мастера спасают от беспощадного времени картины и иконы? Знакомимся с реставратором Светланой Красулиной. Ее выставка открылась в Центре ИЗО.- Процарапана надпись - 1824.Вот так делают открытия. Совершенный микроскоп в помощь реставратору. То, что не видит человеческий глаз, обнаружит сложнейшая оптика. Это старинный оклад от иконы. Светлана Красулина восстанавливает ее для Гороховецкого историко-архитектурного музея. По словам научного сотрудника, в ходе реставрации открывается много тайн, которые хранят памятники древне-русской живописи.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- Она была полностью черной, то есть был слой олифы. Сняли всю олифу, убрали все эти лаки, которые здесь были, и записи. Здесь открылось вот такое очень интересное письмо. Но видно, что кракелюр, уже старенький.После расчистки лако-красочного слоя открылся интересный иконографический сюжет.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- Вот как бы пономарь и стоит Николай Чудотворец, и здесь Богоматерь такая стоит в кущах как бы, написано очень интересно. И самое интересное, что икона старенькая сама по себе. То есть здесь, я думаю, рубеж, 18 век.Они словно врачи. От правильно поставленного диагноза и лечения порой зависит, останется жить памятник или нет. Светлана Красулина рассказывает о сюрпризах, которые ей преподнесла во время реставрации в 2014-м икона "Царские врата" из Мстерского художественного музея. Памятник 17 века был в аварийном состоянии. Прежде чем везти икону в мастерскую, пришлось ехать во мстерский музей, делать противоаварийные укрепления.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- Заклеили заклейкой, чтобы можно было просто транспортировать, и привезли сюда. И когда я уже здесь вроде бы понимала, что я буду с ним делать, все было достаточно понятно, типично, у меня никак не получалось его укрепить! То есть я делаю укрепление, у меня не укрепляется лакокрасочный слой первый раз, второй раз!Чтобы выяснить причину болезни, пришлось сделать множество анализов. Оказалось, что памятник древне-русской живописи пытались реставрировать современными средствами. О чем не было написано в карточке пациента.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- То есть, используя клей ПВА, который у нас в реставрации вообще запрещен. И вот он лег такой хорошенькой беленькой пленочкой и не позволял мне укрепить вот вообще нижние слои, то есть он лежал пленкой и пока мы эту пленочку не убрали, пока не убрала, не сняла аккуратненько с помощью специальных растворителей, у меня никак не получалось ее укрепить. После этого все было хорошо.И таких историй немало в жизни реставратора, который на протяжении почти трех десятилетий спасает памятники. Светлана говорит, у нее был прекрасный пример мамы, которая тоже работала конструктором в реставрации в отделе архитектуры.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- Она чертила. Вот я помню по детству, у нее здесь в Никитской церкви стояли кульманы, вот эти чертежные доски и вот она тоже в халатиках да обмерщиками, там еще что-то. Она работала с Кирой Сергеевной Лимоновой. Они работали вместе. Она им что готовила, то есть она занималась вот этими проектными работами, обмерами, чертежами.Именно мама привела пятнадцатилетнюю дочь в реставрацию и познакомила с бригадой художников, рассказывает Светлана. Ее возглавлял человек, который восстанавливал фрески Рублева в Успенском соборе во Владимире, открыл ранее неизвестные фрески в Церкви Покрова на Нерли. Это был знаменитый реставратор Александр Петрович Некрасов.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- Очень любила с мамой ездить в командировки, потому что это были всегда какие-нибудь интересные храмы, памятники. Туда можно было попасть, хотя посторонним вход был запрещен, поэтому с ней было можно внутрь зайти, увидеть всю эту кухню реставрационную, и я очень хорошо помню, что велись работы в Спас-Преображенском соборе Спасо-Евфимиевского монастыря. Мы туда с ней прошли, там были леса и спустился Александр Петрович Некрасов.После школы Красулина поступила в Суздальское художественно-реставрационное училище. Там же встретила и свою судьбу. Супруга Андрея Орехова. Потом был Санкт-Петербургский институт живописи имени Репина. И даже во время учебы Красулина параллельно работала в реставрации. Сейчас Красулина преподает во владимирском Институте искусств на кафедре реставрации. К юбилею она подготовила выставку работ - своих и студенческих. Многие из них теперь ее коллеги.Екатерина Скопинцева, реставратор:- Дала много. Во-первых, чувствовать само произведение, вникать в технологию автора, смотреть все мазки, открывать краски, например, когда иконы были покрыты полностью копотью.А еще Светлана Красулина занимается восстановлением шедевров живописи. Вот одна из ее работ - "Портрет неизвестного" конца восемнадцатого - начала девятнадцатого веков. Картина из собрания музея-заповедника "Александровская слобода". В ее руки он попал со значительными утратами. Особая гордость Светланы - это реставрация картин нашего земляка Ивана Семеновича Куликова.Светлана Красулина, реставратор, член Союза художников России:- Эти работы находятся в фондах Муромского музея, и на этой выставке есть возможность их посмотреть, потому что усадьба Зворыкина находится на реставрации, к сожалению, то здание может Куликов экспонироваться, не вмещает в себя то количество, которое мы бы хотели увидеть. У тех, кто придет на эту выставку, есть уникальная возможность посмотреть предметы, хранящиеся в фондах наших музеев.Призвание - сохранять искусство. Так Светлана Красулина назвала выставку работ, спасенных ею и ее учениками. В этом вся ее жизнь.Вера Куликова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”