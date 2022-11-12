Заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов снял свою кандидатуру с конкурса на должность мэра города Владимира после того, как успешно прошел тестирование и

Заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов снял свою кандидатуру с конкурса на должность мэра города Владимира после того, как успешно прошел тестирование и собеседование. Об этом Кавинов сообщил в своем telegram-канале. Дмитрий Лызлов, напомним, также снялся с конкурса в день собеседования. Таким образом, сейчас на пост мэра претендуют три кандидата: – глава администрации Гороховецкого