Артем Стаценко, Иван Клопов и Роман Савицев стали лауреатами первой степени во всероссийской...

Артем Стаценко, Иван Клопов и Роман Савицев стали лауреатами первой степени во всероссийской научно-практическая конференция имени Жореса Алферова.Инженеры разработали «робота-курьера» на основе своей дипломной работы. Отметим, что молодые люди учатся в Ковровской технологической академии имени Василия Дегтярева.Дословно проект называется «Мобильный робот эвакуации раненых». В основе этой разработки заложен механизм, который можно использовать во время чрезвычайных ситуаций или боевых действий. Актуальный проект для нашего непростого времени.Ребята в своих интервью признаются, что о победе и не мечтали – конкуренция на конкурсе была высочайшая. Идея создать обновленного робота, пришла к ним после начала специальной военной операции.Известно, что традиционно на платформе конференции представляют проекты около 400 талантливых инженеров. В ближайшее время студенты из Коврова займутся компьютерным моделированием уникального робота.Фото: пресс-служба АО «КЭМЗ»,фото: Дмитрий Любушкин