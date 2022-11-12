Павел Воля и Ляйсан Утяшева вышли на связь в споклонникам. Звездная пара отреагировала на появление слухов о разводе.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вышли на связь в споклонникам. Звездная пара отреагировала на появление слухов о разводе.Павел Воля и Ляйсан Утяшева вызывают у многих россиян восхищение как одна из образцовых пар отечественного шоу-бизнеса. При этом даже вокруг них стали появляться многочисленных слухи, в том числе касающиеся развода.На протяжении десяти лет комик и гимнастка не выносили проблемы за пределы дома. Любые конфликтные ситуации пара решала вдали от глаз светских обозревателей. Павел и Ляйсан категорически отказывались выносить сокровенное на публику, однако на этот раз звезды не смогли промолчать.Утяшева и Воля отреагировали на появившиеся в Сети и прессе слухи о том, что их брак распался. Чтобы избавиться от домыслов, им пришлось нарушить свое правило. Знаменитости записали видеообращение на соответствующую тему.На обнародованных кадрах Воля читает один из заголовков о разводе, не скрывая смех. "Все хорошо", — добавила Ляйсан. "Все хорошо", — подтвердил супруг теледивы. "Я с Харламовым не развожусь", — резюмировал комик.Напомним, ранее Утяшева выставила в соцсетях фото, на котором ее трудно узнать. Звезда примерила на себя новый экстравагантный образ: яркий черный макияж смоки был подобран под черное платье с мехом. Наряд дополнил черный чокер с розой.