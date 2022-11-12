Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопрос журналистов об отводе войск из Херсона. Представители СМИ поинтересовались его мнением по поводу происходящего, напомнив, что ранее Пригожин раскритиковал командующего ЦВО и генерал-полковника Александра Лапина за вывод войск из Красного Лимана, однако похвалил Сергея Суровикина за непростое решение на херсонском направлении.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопрос журналистов об отводе войск из Херсона. Представители СМИ поинтересовались его мнением по поводу происходящего, напомнив, что ранее Пригожин раскритиковал командующего ЦВО и генерал-полковника Александра Лапина за вывод войск из Красного Лимана, однако похвалил Сергея Суровикина за непростое решение на херсонском направлении."А разве я говорил о том, что это Лапин "в домике"? Лапина "запятнали" (отсылка к игре в пятнашки. – прим. пресс-службы). Что касается похвалы Суровикина, то ключевое в моем заявлении от 9 ноября следующее: "Он поступил как мужчина. Когда Суровикин был назначен на эту должность, он прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем». Однако в отличие от многих других, он эту должность принял и "в чурики" не ушел", — подчеркнул Пригожин, слова которого пресс-служба компании "Конкорд".Ранее Евгений Пригожин назвал непростым решение Суровикина отвести российские войска с правого берега Днепра. Бизнесмен отметил, что инициатива генерала показывает способность брать на себя полную ответственность за жизнь военных.