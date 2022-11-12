Во Владимире утром 12 ноября произошел пожар на улице Лакина. Площадь пожара составила 15 кв.м., рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в 3:26. Пламя

Во Владимире утром 12 ноября произошел пожар на улице Лакина. Площадь пожара составила 15 кв.м., рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в 3:26. Пламя вспыхнуло в многоквартирном здании по адресу: г. Владимир, ул. Лакина, д. 135. На место оперативно выехали пожарные. Дым наблюдался с 5-го этажа. Из здания сотрудники эвакуировали 40