В год народного искусства гусевские мастера возрождают стекольные традиции. Во Владимире теперь...

В год народного искусства гусевские мастера возрождают стекольные традиции. Во Владимире теперь можно не только полюбоваться на произведения искусства из хрусталя, но и научиться их создавать. Что и сделала Ангелина Свищ. Присоединяемся.Завораживающая игра огня и стекла в умелых руках мастера приобретает узнаваемые формы.Стеклодувы - это люди, создающие фигурки с помощью хорошо разогретого хрусталя. Родиной стеклодувного дела принято считать остров Мурано в Италии. В России производство получилось наладить лишь в 18 веке, когда открыли Гусевской хрустальный завод. До сегодняшнего дня мастерам удалось сохранить технологию изготовления изделий в первозданном виде.Чтобы разогреть стеклодрот, из которого после получится фигурка, в стеклодувную горелку подают горючий газ и окислитель. Такая огненная смесь разогревается до двух тысяч градусов.Юрий Дистер, мастер-стеклодув:- Разогревайте до такой степени, как вот пластилин, чтоб она была мягкая такая.У Юрия Дистера за плечами 40 лет работы стеклодувом. В профессию мужчина пришел после армии, до этого он был фрезеровщиком и работал с металлом. Попробовать себя в "хрустальном" деле посоветовали знакомые, так и устроился на гусевский "опытный хрустальный завод". Юрию сначала работа не понравилась, ведь она почти ювелирна, тяжело привыкнуть к хрупкому стеклу после грубого металла.Юрий Дистер, мастер-стеклодув:- В начале работы, когда я только пришел работать, она мне не понравилась потому что она требовала усидчивости. Придешь с настроением плохим - ничего может не получится, потому что это ручная работа. Но потом втянулся, ну и пошло дело потихоньку.Любимых фигурок у Юрия нет, все они для него особенно прекрасны. Идеи для работ он берет из окружающей природы,Юрий Дистер, мастер-стеклодув:- Никогда ничего не придумываю, ну так если что-то серьезное, могу зарисовать. Нет, просто сами по себе идеи приходят. Вот я люблю природу. Идешь по лесу, увидишь что-то - и как-то раз мысль приходит, как это в стекло перевести, допустим. Это – жизнь.Проект мастерской стекольного дела зародился 6 лет назад. Юра и Никита говорят: это дело всей жизни.Никита Слепнёв, руководитель и организатор стеклодувной мастерской:- То, что было в Гусь-Хрустальном, давно уже, как бы давно мало кто этим занимается. Мы сами гусевские, решили здесь возобновить эти наши традиции.Главной целью для команды стеклодувов стало привлечение молодежи к народному ремеслу и возвращение былой славы подзабытого искусства. Их мастерская расположилась в самом центре города, в музее Хрусталя у Золотых ворот. Для детей здесь проходят мастер-классы, школьники учатся чему-то новому и, быть может, впервые задумываются над выбором будущей профессии. Не только дети могут почувствовать себя стеклодувами.- Смотри, отлетают осколки, поэтому глаза спрятала за стеклом, в самом начале хотя бы. И теперь постепенно заносим ее в огонь, вот эту нашу с тобой палочку, и одновременно ее еще прокручиваем.- Самое долгое - это набрать каплю стекла. Сама фигурка быстро делается.- Быстрее?- Ну конечно. Стекло не любит, когда с ним долго церемонятся.Среди посетителей самой популярной техникой стал лэмпворк. Эта техника по выплавке больших бусин из стекла с различными узорами. Технология немудреная, на мандрель, которая представляет собой большую спицу, накручивается горячее стекло. При должной фантазии в них можно поместить целый мир.Алексей Трошичев, мастер-стеклодув:- Лэмпфорк - это вот именно изготовление бусин. Каждая бусина, она изготавливается отдельно и впоследствии уже соединяется в браслет.На первый взгляд, все просто, но хрусталь очень привередлив и требует особого подхода. У мастера Алексея такое изделие заняло две недели.Алексей Трошичев, мастер-стеклодув:- Каждое стекло, свой цвет по-разному себя ведет. Нельзя там смешивать определенные сорта стекла, потому что они вместе не уживаются и изделие трескается.Ремесло стеклодувов не стоит на месте, оно развивается, технологии идут в ногу со временем. Неизменными остаются традиции. Благодаря мастерам мастерство все еще живет и постепенно набирает популярность.Ангелина Свищ, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"