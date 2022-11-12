Владимирские судебные приставы взыскали 1 миллион рублей компенсации в пользу родственника погибшего в результате ДТП. Виновником аварии стал 61-летний местный житель. Водитель, не

Владимирские судебные приставы взыскали 1 миллион рублей компенсации в пользу родственника погибшего в результате ДТП. Виновником аварии стал 61-летний местный житель. Водитель, не притормозив, выехал на пешеходный переход и наехал на студента. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он скончался спустя некоторое время. Виновника аварии на 2 года отправили в колонию-поселения. Мать погибшего обратились с иском