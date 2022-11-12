С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177158 владимирцев.

Во Владимирской области 12 ноября выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, по 2 - в Кольчугинском и Киржачском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177158 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49208 заболевших во Владимире, 20920 - в Ковровском районе и 19158 - в округе Муром.