В 2021 году в результате проведения процедуры ЭКО во Владимирской области родилось 215 детей, за 9 месяцев 2022 года – 179 детей. Об этом сообщает администрация Владимирской области. «Диагноз

В 2021 году в результате проведения процедуры ЭКО во Владимирской области родилось 215 детей, за 9 месяцев 2022 года – 179 детей. Об этом сообщает администрация Владимирской области. «Диагноз «бесплодие» из года в год ставится всё большему количеству супружеских пар. Для многих ЭКО – это единственный шанс стать родителями», – отметила главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения,