В ноябре на участке реки Ока от поселка Елатьма до устья канала Сейма официально завершилась...

В ноябре на участке реки Ока от поселка Елатьма до устья канала Сейма официально завершилась навигация 2022 года.Участок Оки проходит по трём областям: Нижегородской, Рязанской и Владимирской.На трассе водного пути расположены такие исторические города, как Муром, Павлово и множество других населенных пунктов. Кстати, по маршруту следует отметить населенный пункт - Навашино. Для тех, кто не знает, уточняем — именно в нём находится предприятие АО «Окская судоверфь», где строятся суда морского и речного плавания. Вывод флота происходит по каналу Липня в Оку с дальнейшим следованием по участку.Совсем недавно на водных путях участка проходил сбор знаков плавучей навигационной обстановки - 113 буев, а также - снятие специальных знаков. В межнавигационный период на ремонт отправлен теплоход "Путейский-17". Об этом сообщает федеральное агентство морского и речного транспорта.Работу проводили обстановочные бригады Муромского филиала, пять теплоходов и буксиров, в состав которых входят баржи-площадки, где зимой также будут ремонтировать плавучие и береговые знаки.Фото: morflot.gov.ru