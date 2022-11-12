Напомним, около двух месяцев назад был заключен контракт на поставку новых троллейбусов для...

Напомним, около двух месяцев назад был заключен контракт на поставку новых троллейбусов для Владимира. Но, к сожалению, компания Торговый Дом «Транс-Альфа» так и не выполнила свои обязательства.В областной центр должны были приехать пять новых машин марки «Авангард» за 91 млн рублей. Но, увы, уже ноябрь, а троллейбусы не прибыли.Стало известно, что если фирма не выполнит условия договора, то попадет в реестр недобросовестных подрядчиков. Контракт, соответственно, в таком случае расторгается.Ранее администрация Владимирской области сообщала, что на закупку новых троллейбусов были выделены 110 миллионов рублей. Наш регион получил их из федерального центра за успехи в социально-экономическом развитии.Фото: pxfuel.com