На днях Муромским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении местного...
На днях Муромским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя.
Установлено, что подсудимый приобрел на одном из сайтов «специальное техническое средство» (замаскированное под солнцезащитные очки), благодаря которому можно было записывать видео.
По закону оно «предназначено для негласного получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования».
«Волшебные» очки впоследствии мужчина пытался продать, но был пойман.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью.
8-го ноября 2022 года жителю Мурома назначили штраф в размере 20 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщается на официальном сайте Муромского городского суда Владимирской области.
Фото: pxfuel.com