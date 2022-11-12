На днях Муромским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении местного...

На днях Муромским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя.Установлено, что подсудимый приобрел на одном из сайтов «специальное техническое средство» (замаскированное под солнцезащитные очки), благодаря которому можно было записывать видео.По закону оно «предназначено для негласного получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования».«Волшебные» очки впоследствии мужчина пытался продать, но был пойман.В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью.8-го ноября 2022 года жителю Мурома назначили штраф в размере 20 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил, сообщается на официальном сайте Муромского городского суда Владимирской области.Фото: pxfuel.com