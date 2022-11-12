12 ноября Православная церковь вспоминает брата и сестру, мученицу Зиновию и мученика Зиновия.
12 ноября Православная церковь вспоминает брата и сестру, мученицу Зиновию и мученика Зиновия.
ИСТОРИЯ
12 ноября Православная
церковь чтит память мучеников Зиновия и Зиновию. Воспитанные в православной
семье, брат и сестра с детства вели благородный образ жизни. В награду за
преданность Богу, Зиновий получил дар исцеления. Этим он и привлек внимание
язычников и подвергнут тяжелым мукам.
Сестра Зиновия
разделила с ним все испытания. Обоих святых обезглавили, чтобы не позволить
Богу вернуть им жизнь.
В народе же
Зиновий день ассоциировали с синицей, ведь на Руси ее называли зинькой. Поэтому
народный календарь чествует охотников и рыбаков. Чтобы зимняя охота была
удачной, 12 ноября нужно было подстрелить зайца.
ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ
Синица залетела в
дом — ждать счастливую новость.
Если заяц перебежал
дорогу, ждать неудачи. А чтобы вернуть ее, нужно покормить птиц.
Женщины и девушки
готовили зайца, чтобы сохранить красоту и привлекательность.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
12 НОЯБРЯ
Не стоит начинать
новые дела, лучше сфокусироваться на старых.
Следует
остерегаться краж и потерь, чтобы не потерять еще больше.
Нельзя выкидывать
еду, лучше разделить ее с нищими или покормить животных.
12 ноября нельзя
разводиться или прекращать семейные связи. В противном случае, судьба накажет сильнее.