12 ноября Православная церковь вспоминает брата и сестру, мученицу Зиновию и мученика Зиновия.

12 ноября Православная церковь вспоминает брата и сестру, мученицу Зиновию и мученика Зиновия.ИСТОРИЯ12 ноября Православнаяцерковь чтит память мучеников Зиновия и Зиновию. Воспитанные в православнойсемье, брат и сестра с детства вели благородный образ жизни. В награду запреданность Богу, Зиновий получил дар исцеления. Этим он и привлек вниманиеязычников и подвергнут тяжелым мукам.Сестра Зиновияразделила с ним все испытания. Обоих святых обезглавили, чтобы не позволитьБогу вернуть им жизнь.В народе жеЗиновий день ассоциировали с синицей, ведь на Руси ее называли зинькой. Поэтомународный календарь чествует охотников и рыбаков. Чтобы зимняя охота былаудачной, 12 ноября нужно было подстрелить зайца.ТРАДИЦИИ ИПРИМЕТЫСиница залетела вдом — ждать счастливую новость.Если заяц перебежалдорогу, ждать неудачи. А чтобы вернуть ее, нужно покормить птиц.Женщины и девушкиготовили зайца, чтобы сохранить красоту и привлекательность.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ12 НОЯБРЯНе стоит начинатьновые дела, лучше сфокусироваться на старых.Следуетостерегаться краж и потерь, чтобы не потерять еще больше.Нельзя выкидыватьеду, лучше разделить ее с нищими или покормить животных.12 ноября нельзяразводиться или прекращать семейные связи. В противном случае, судьба накажет сильнее.