В Коврове менеджер пункта выдачи заказов известного интернет-магазина «жадничал» и оставлял товары...

В Коврове менеджер пункта выдачи заказов известного интернет-магазина «жадничал» и оставлял товары себе.Об этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.39-летнему жителю Коврова предъявлено обвинение в мошенничестве. Выяснилось, что обвиняемый занимал должность менеджера в одном из пунктов выдачи заказов крупного “маркетплейса”.Однако через некоторое время мужчина решил воспользоваться своим «положением». Весной текущего года он периодически заказывал через личный кабинет мобильного приложения - различные товары (одежду и обувь, смартфон, наушники, аксессуары, даже – искусственную елку), с доставкой в указанный пункт выдачи.Полученные заказы мужчина забирал себе, однако оплачивать их он не собирался: в электронной базе фигурант оформлял «отказ», а коробку отправлял без товара.Материальный ущерб от «жадничества» менеджера составил около 60 000 рублей.После обращения в полицию руководителя филиала, причастность 39-летнего мужчины к совершению мошенничества была доказана. Уточняется, что горе-менеджер во всём признался.Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, данное дело передано в суд.Фото: pxfuel.com