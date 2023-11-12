Шиномонтаж в поселке Нагорный по адресу улица Зеленая, 3 загорелся примерно в час дня 11 ноября. Огонь занял предварительную площадь 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар

Шиномонтаж в поселке Нагорный по адресу улица Зеленая, 3 загорелся примерно в час дня 11 ноября. Огонь занял предварительную площадь 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар потушили 10 спасателей. Судя по фото, от огня пострадал не только сам сервис, но и автомобили, которые там находились. Погибших и пострадавших нет. Причина до сих пор