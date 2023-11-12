И снова о земельных участках для многодетных: во Владимире прокуратура добивается исполнения...

И снова о земельных участках для многодетных: во Владимире прокуратура добивается исполнения законодательстваКак стало известно, многодетная семья постановлением администрации города Владимира признана нуждающейся в жилье. В связи с этим женщина обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении бесплатного земельного участка.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, после истечения 6-месячного срока каких-либо мер, направленных на исполнение законодательства, администрацией города так и не последовало.Тогда, по результатам проверки, прокурором в Октябрьский районный суд города Владимира было направлено административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления предоставить многодетной семье земельный участок, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой."Во исполнение требований прокурора земельный участок многодетной семье был предоставлен..." - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Важно:Кроме того, в рамках судебных разбирательств по искам были предоставлены участки еще 2-м многодетным семьям.При этом уточняется, что исполнение решения суда в части обеспечения предоставленной земли всеми необходимыми коммуникациями в данный момент находятся на контроле прокуратуры города.Фото: pxfuel.comЧитайте также:В Муроме еще одна многодетная семья столкнулась с проблемой строительства дома на участке без инфраструктуры:https://vladtv.ru/society/148388/Во Владимирской области продолжаются проверки предоставления земельных участков для многодетных семей:https://vladtv.ru/society/147783/Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законахhttps://vladtv.ru/society/141454/