И снова о земельных участках для многодетных: во Владимире прокуратура добивается исполнения...
И снова о земельных участках для многодетных: во Владимире прокуратура добивается исполнения законодательства
Как стало известно, многодетная семья постановлением администрации города Владимира признана нуждающейся в жилье. В связи с этим женщина обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении бесплатного земельного участка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, после истечения 6-месячного срока каких-либо мер, направленных на исполнение законодательства, администрацией города так и не последовало.
Тогда, по результатам проверки, прокурором в Октябрьский районный суд города Владимира было направлено административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления предоставить многодетной семье земельный участок, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой.
"Во исполнение требований прокурора земельный участок многодетной семье был предоставлен..." - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Кроме того, в рамках судебных разбирательств по искам были предоставлены участки еще 2-м многодетным семьям.
При этом уточняется, что исполнение решения суда в части обеспечения предоставленной земли всеми необходимыми коммуникациями в данный момент находятся на контроле прокуратуры города.
Фото: pxfuel.com
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