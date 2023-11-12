Как долго жители Владимирской области будут ощущать «погодные горки»? Напомним, в одном из...

Как долго жители Владимирской области будут ощущать «погодные горки»?Напомним, в одном из интервью руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что нас этой осенью ожидают так называемые «погодные горки».Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, в интервью «Известиям» рассказал, что к концу ноября — началу декабря «температурный фон в основном будет выше нормы...»По предварительным прогнозам, последний месяц осени — ноябрь — будет почти бесснежным.А что с декабрем? «Погодные качели» так и будут сопровождать нас до самого Нового года. А 31-го декабря по неточным, но всё же прогнозам — нас ждёт до -5 градусов мороза.Это интересно!Специалисты отмечают, что за последние 60 лет зимы в умеренных широтах стали короче на 10 — 12 дней.Все мы знаем, что сделать точный метеорологический прогноз на отдаленную перспективу очень сложно, поэтому смотрим — что нас ждёт в недалёком будущем, а именно завтра — 13 ноября (в понедельник).Днём воздух прогреется до +7С°.Ожидаются ливни. Вероятность осадков — 30%. Атмосферное давление — низкое, 737 мм ртутного столба. Ветер — юго-восточный, до 5 метров в секунду. К ночи температура опустится до +3С°.Народный прогноз погоды:«Снегири петь начали – значит, скоро зима наступит»;«Если идет мелкий дождь, то непогода затянется надолго»;«Если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает»;«Воробьи громко чирикают – будет тепло. Если же пения птиц неслышно, то ждите морозов”.Фото: pxfuel.com