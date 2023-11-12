Вопрос об установке стелы обсудили власти города совместно с общественниками.

Изначально предлагались шесть мест для установки памятной стелы. Однако по итогу обсуждений было выбрано две территории: в историческом центре города на улице Луначарского и перед входом в парк 850-летия.Представители власти и общественники решили не устанавливать памятную стелу «Владимир – город трудовой доблести» в центре — так во Владимире будет больше точек притяжения. Участники обсуждения посчитали вход в Центральный парк культуры и отдыха самым подходящим. Кроме того, общественники обратились к властям с просьбой сохранить деревья на данном участке, там растут редкие голубые ели. Председатель Совета народных депутатов заверил, что деревья срубать не будут.Стелу «Владимир – город трудовой доблести» планируют установить уже в 2024 году. Она будет выполнена из владимирского белого камня.