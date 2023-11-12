Появилось видео, на котором легковая машина врезается в автомобиль с прицепом во...

Появилось видео, на котором легковая машина врезается в автомобиль с прицепом во Владимире.Известно, что серьёзное ДТП произошло 11 ноября на Верхней Дуброве.Шокирующим видео поделился автор — Алексей Максимов в сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир».На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля странным образом не заметил огромный «эвакуатор» (судя по видео - грузовой автомобиль с прицепом), а тот, в свою очередь, выехал на красный свет.Кстати, кто-то из очевидцев отмечает, что в этом месте были перенастроены светофоры. Правда, точная эта информация или нет — подтверждений (или опровержения) пока нет.Очевидцы ДТП сообщают, что пострадавший легкового автомобиля был экстренно госпитализирован.Информация уточняется.Фото: https://vk.com/overhearauto33;Видео — https://vk.com/overhearauto33, автор — Алексей Максимов