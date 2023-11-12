Предприимчивая жительница Владимира продала холодильник из арендованной квартиры сразу нескольким...

Предприимчивая жительница Владимира продала холодильник из арендованной квартиры сразу нескольким покупателям.По информациипресс-службы УМВД России по Владимирской области, всё произошло в конце октября. К ним с заявлением о совершенном мошенничестве обратился житель Владимира.Мужчина рассказал, что решил приобрести холодильник через интернет-сервис размещения объявлений. Найдя подходящий товар, он связался с продавцом и, после осмотра, оставил задаток — 3 000 рублей.Потерпевший договорился с «продавцом», что заберёт холодильник вечером, но та его «не дождалась».В результате расследования выяснилось, что 25-летняя безработная жительница Владимира просто решила продать стиральную машину и холодильник из квартиры, которую арендовала, чтобы… заработать. Правда, не получилось на 100%.Стиральную машину девушка сдала в комиссионный магазин, а холодильник выставила на продажу на сайте бесплатных объявлений. Она действительно взяла 3 000 рублей от местного жителя, планировавшего забрать его вечером, но ждать его не стала: «оперативно» продала технику другому позвонившему.В настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Следователем СУ городского Управления МВД России в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантка обязалась возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб в полном объеме...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com