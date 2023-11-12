В Муромской центральной районной больнице появилась стресс-система диагностики болезней сердца
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В Муромской центральной районной больнице появилась стресс-система диагностики болезней сердца
Об этом информирует Министерство здравоохранения Владимирской области.
Теперь муромские врачи смогут проверять работоспособность сердечной мышцы пациента при помощи специального аппарата, который во время нагрузочного теста делает электрокардиограмму, а также измеряет пульс и давление.
Известно, что контракт на поставку стресс-тест системы заключили ещё в апреле 2023 года на сумму 4,1 млн. рублей.
В октябре 2023 года новое оборудование уже ввели в эксплуатацию.
Велоэргометр – это аппарат, позволяющий проводить измерения работоспособности сердечной мышцы под нарастающим воздействием нагрузки.
Во время исследования (оно длится около получаса) снимается электрокардиограмма, а также фиксируется артериальное давление и пульс.
Диагностика нарушений работы сердца в Муромской ЦРБ теперь доступна на качественно новом уровне. Вот что рассказывает Нино Габуния, заведующая отделением функциональной диагностики:
«Данный комплекс предназначен для проведения нагрузочных исследований пациентов кардиологического профиля. Стресс-тесты занимают очень важное место в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. И мы очень рады, что такой комплекс экспертного класса есть в нашей больнице и он доступен для наших пациентов и докторов...»
Показанием к нагрузочному тесту является:
выявление ишемической болезни сердца на ранней стадии
определение функционального класса стенокардии
регистрация аритмии при физической нагрузке
выявление чрезмерного повышения артериального давления при физических нагрузках
диагностика ранней стадии хронической сердечной недостаточности.
С помощью новой стресс-тест системы с момента ввода в эксплуатацию выполнено пока 34 исследования.
Жители могут получить направление на обследование у кардиологов.
На заметку:
Современное оборудование было поставлено по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Фото: https://vk.com/minzdrav_vo