В Муромской центральной районной больнице появилась стресс-система диагностики болезней сердца Об...

В Муромской центральной районной больнице появилась стресс-система диагностики болезней сердцаОб этом информирует Министерство здравоохранения Владимирской области.Теперь муромские врачи смогут проверять работоспособность сердечной мышцы пациента при помощи специального аппарата, который во время нагрузочного теста делает электрокардиограмму, а также измеряет пульс и давление.Известно, что контракт на поставку стресс-тест системы заключили ещё в апреле 2023 года на сумму 4,1 млн. рублей.В октябре 2023 года новое оборудование уже ввели в эксплуатацию.Велоэргометр – это аппарат, позволяющий проводить измерения работоспособности сердечной мышцы под нарастающим воздействием нагрузки.Во время исследования (оно длится около получаса) снимается электрокардиограмма, а также фиксируется артериальное давление и пульс.Диагностика нарушений работы сердца в Муромской ЦРБ теперь доступна на качественно новом уровне. Вот что рассказывает Нино Габуния, заведующая отделением функциональной диагностики:«Данный комплекс предназначен для проведения нагрузочных исследований пациентов кардиологического профиля. Стресс-тесты занимают очень важное место в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. И мы очень рады, что такой комплекс экспертного класса есть в нашей больнице и он доступен для наших пациентов и докторов...»Показанием к нагрузочному тесту является:выявление ишемической болезни сердца на ранней стадииопределение функционального класса стенокардиирегистрация аритмии при физической нагрузкевыявление чрезмерного повышения артериального давления при физических нагрузкахдиагностика ранней стадии хронической сердечной недостаточности.С помощью новой стресс-тест системы с момента ввода в эксплуатацию выполнено пока 34 исследования.Жители могут получить направление на обследование у кардиологов.На заметку:Современное оборудование было поставлено по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Фото: https://vk.com/minzdrav_vo