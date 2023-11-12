Призёры тренировались в спортивной школе №7.

В Суздале прошёл чемпионат России по рукопашному, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 44 регионов страны. Основная цель турнира заключалась в отборе спортсменов в сборные команды России. Призёры тренировались в спортивной школе №7 города Владимира под руководством Овчинникова А.Ю. и Фролова В.В.Напомним, что чемнионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин стартовал 8 ноября на «Суздаль-Арене». Финальные бои по данному виду спорта прошли 10 ноября. Участники показывали себя в демонстрации техники и поединках.