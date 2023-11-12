Они будут выделены по распоряжению президента России Владимира Путина.

Во Владимирской области больных сахарным диабетом детей обеспечат бесплатными расходниками для проведения контроля глюкозы в крови. Данное поручение дал Президент России Владимир Путин.Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, необходимые расходники поступят в регион 1 декабря. Реализацией распоряжения займётся Минпромторг.Напомним, что Владимирская область 90 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом. Из них 14,2 млн должны пойти на покупку приборов и техники для контроля за здоровьем больных.