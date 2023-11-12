Его председателем стал Дмитрий Малянов.

Восстановить работу Общественного совета после длительного перерыва предложил министр Артём Осипов в целях общественного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Его главная задача — разработка приложений по актуальным вопросам для повышения качества медицинского обслуживания, а также контроль за соблюдением прав медицинских и фармацевтических работников.Председателем Общественного совета избран Дмитрий Малянов, который является президентом Владимирской области медико-стоматологической ассоциации. Также в его состав вошли представители медицинского сообщества, общественники и работники образовательных учреждений.