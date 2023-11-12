Во Владимирской области завершается ремонт местных автомобильных дорог в Гусь-Хрустальном...

Во Владимирской области завершается ремонт местных автомобильных дорог в Гусь-Хрустальном районе.Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в деревне Семёновка в нормативное состояние привели улицу Сельская Новь, которая ведёт к фельдшерско – акушерскому пункту. А в посёлке Гусевский отремонтировали улицу Пионерскую и обновили тротуар.Теперь жители северной части посёлка смогут добраться до Единого культурного центра, спорткомплекса и общеобразовательной школы по отремонтированной дороге и безопасному тротуару.Кроме этого, как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дорожное покрытие на сельских улицах обновлено в деревнях Лесниково, Вашутино, в посёлке Мезиновский, а также отремонтирована дорога с мостовым переходом через реку Судогда между деревней Большая Артёмовка и деревней Малая Артёмовка.Таким образом, в Гусь – Хрустальном районе отремонтировано 90% автомобильных дорог (запланированных на текущий год), расположенных в населённых пунктах.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства