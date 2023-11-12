Во Владимирской области жители села Черкасово лишь при помощи прокуратуры добились ремонта...

Во Владимирской области жители села Черкасово лишь при помощи прокуратуры добились ремонта автомобильной дороги.Речь идёт про Юрьев-Польский район. Прокуратурой совместно с ОГИБДД ОМВД России по району в августе текущего года была проведена проверка по обращению жителей села Черкасово.В процессе осмотра были выявлены недостатки в состоянии автомобильной дороги на всем протяжении («с 0 км+000 м по 7 км+616 м»). Выяснилось, что автодороге «Горки-Черкасово» действительно необходим ремонт.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, покрытие проезжей части «имело дефекты (просадки), размер которых превышал предельно допустимые...».По результатам проверки прокурором района директору ООО «Юрьев-Польский Агропромдорстрой» (ответственному за содержание дорог в этом месте) было внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.Уточняется, что дефекты дорожного покрытия “восстановлены”, видимо — дорога уже приведена в норму.Кроме того, прокурором в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»), по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф - 20 000 рублей.Фото: pxfuel.com