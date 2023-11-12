Художник-таксидермист Руслан Жуков представит во Владимире уникальную коллекцию насекомых, пауков и...

Художник-таксидермист Руслан Жуков представит во Владимире уникальную коллекцию насекомых, пауков и ракообразных.21 ноября (во вторник) в Музее природы откроется удивительная выставка «Другой мир вокруг нас». Её представит биолог и художника-таксидермист Руслан Жуков из Вязниковского района.Известно, что коллекция собиралась на протяжении 28 лет.Большую часть экспонатов выставки составят насекомые, относящиеся к 15 отрядам, то есть это бабочки, жуки, клопы, ручейники, перепончатокрылые, двукрылые, цикады, кузнечики и пр.Многие насекомые собраны именно во Владимирской области.Пресс-служба Владимиро-Суздальского музея заповедника уверена, что 200 сухих препаратов («Зоологические материалы») и более 1 500 экземпляров из энтомологической коллекции Руслана Жукова, никого не оставят равнодушными:«Мы покажем и виды, которые Руслан доставил из научных экспедиций, проходивших в разных уголках Старого Света - от Кавказа и Южного Урала до Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии… »Экспозицию можно будет посмотреть в Музее природы до 25 февраля 2024 года.Фото: pxfuel.com