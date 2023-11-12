За 10 месяцев во Владимирской области пресечено более 100 нарушений правил перевозки детей в...

За 10 месяцев во Владимирской области пресечено более 100 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.Госавтоинспекторы УМВД России по городу Владимиру вновь вышли в рейд, чтобы проверить, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров.Полицейские проверяли автомобили вблизи образовательных и дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Несмотря на уже, казалось бы, всем известные и жизненно важные правила перевозки детей в транспортных средствах, из 80 проверенных автомобилей были выявлены двое нарушителей. Сообщается, что в отношении них сотрудниками полиции были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ."В первом выявленном случае, несмотря на наличие в салоне детского удерживающего устройства, ребенок находился на заднем пассажирском сиденье без какой-либо фиксации. Во втором - ребенок не был пристегнут ремнем безопасности..." - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Всего, согласно статистике городской Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2023 года в городе Владимире пресечено более 100 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.Важно:Сообщается, что следующее рейдовое мероприятие запланировано на 23 ноября 2023 года.Как следует перевозить ребёнка в машине?Перевозка детей, которым ещё не исполнилось 7 лет, должна проходить с использованием удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) - с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности.В случае перевозки ребенка на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области