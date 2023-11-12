Этноквиз «Многонациональная Россия» прошел 9 ноября в гостично-ресторанном комплексе «Русская деревня» во Владимире. Мероприятие провели в рамках празднования Дня народного единства,

Этноквиз «Многонациональная Россия» прошел 9 ноября в гостично-ресторанном комплексе «Русская деревня» во Владимире. Мероприятие провели в рамках празднования Дня народного единства, сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики области. Темой этноквиза в 2023 году стала «Сказки народов России». Игра состояла их трех блоков: «Сказочная кухня», «Смотрим сказку» и «Волшебный ларец». Победителям подарили шкатулки, расписанные мстерскими миниатюристами.