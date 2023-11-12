Жительницы Юрьев-Польского закатали 1942 банки солений для военнослужащих в зоне СВО. Тысячу...

Жительницы Юрьев-Польского "закатали" 1942 банки солений для военнослужащих в зоне СВО.Тысячу девятьсот сорок две банки солений закатали юрьев-польские хозяйки для военнослужащих в зоне СВО.- Вот столько накатали мы. Начинали 12 августа, и вот только день назад решили, пока всё.Подвал, сплошь заставленный овощными консервами домашнего производства, сняла на видео одна из участниц группы помощи бойцам в зоне спецоперации. Все это - дело рук четырех жительниц Юрьева-Польского.Здесь и кабачковая икра, и капуста, соленые и маринованные огурцы и помидоры. Емкости разного "калибра" - от совсем небольших до трехлитровых.Всё это соленое богатство уже отправили на территорию ЛНР, в расположения воинских подразделений.Хозяйки шутят: "Банки можно не возвращать!"