Из под завалов сгоревшего одесского колледжа извлечены все тела. Число погибших выросло до 16 человек.

Из под завалов сгоревшего одесского колледжа извлечены все тела. Число погибших выросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.Пожар произошел 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. В качестве вероятных причин трагедии рассматриваются версии поджога, неосторожного обращения с огнем и неисправность проводки или электрического оборудования.В разборе завалов участвовали почти три сотни человек и более 40 единиц техники.