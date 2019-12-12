Полицейские нашли у него 6 грамм мефедрона

19-летний житель Коврова предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. По информации УМВД России по Владимирской области, у молодого человека нашли 6,16 грамм мефедрона.20 августа обвиняемый купил в интернете наркотики. После оплаты товара, молодой человек направился в лес, где должна была быть закладка. Забрав её, парень пошёл гулять. В тот же день его остановили полицейские, которые и нашли у него в рюкзаке три полимерных пакета с порошкообразным веществом. Позднее экспертиза показала, что в свёртках 6,16 грамм мефедрона.Уголовное дело направлено в суд. 19-летнему жителю Коврова грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.