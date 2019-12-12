В Австралии аресту подвергся 71-летний теннисный тренер. Ему вменяется насилие сексуального характера над несовершеннолетней. Задержание австралийского наставника произошло в Сиднее.

В Австралии аресту подвергся 71-летний теннисный тренер. Ему вменяется насилие сексуального характера над несовершеннолетней. Задержание австралийского наставника произошло в Сиднее.Мужчина применял принуждающие к сексу действия в отношении 12-летней девочки во время ее поездок на турниры в штате Новый Южный Уэльс. Это происходило с июля по декабрь 2019 года.Всего тренера обвиняют в семи половых актах с детьми, чей возраст не превышает 16 лет, сообщает Daily Mail. Развратные действия в их отношении мужчина совершал также в поездках на теннисные турниры.