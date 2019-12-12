После переговоров в Париже, когда казалось, что лидерам стран нормандской четверки удалось уговорить Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, Киев попался на очередной провокации. В СМИ появилась информация о планах украинской власти изменить достигнутые в Минске договоренности перед очередным саммитом. О том, как это скажется на репутации Владимира Зеленского, Дни.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
После переговоров в Париже, когда казалось, что лидерам стран нормандской четверки удалось уговорить Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, Киев попался на очередной провокации. В СМИ появилась информация о планах украинской власти изменить достигнутые в Минске договоренности перед очередным саммитом. О том, как это скажется на репутации Владимира Зеленского, "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов расценил как провокацию сообщения о планах Киева изменить минские соглашения перед очередным саммитом. Подобные заявления, уверен он, могут осложнить ситуацию в Донбассе.
Как отметил в разговоре с корреспондентом "" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько, грозит подобная инициатива не только мирному процессу, но и репутации украинской стороны и самого Владимира Зеленского. "Это
полностью обесценивает все политические и дипломатические усилия Украины как
государства", – заметил эксперт.
"То
есть получается, что Зеленский приехал в Париж, где присутствуют канцлер
Германии, президент Франции, президент России, по сути, подтвердил минские
соглашения, после чего он возвращается в Киев и объявляет, что эти соглашения будут
пересмотрены в одностороннем порядке", – обрисовал ситуацию политолог.
"Это
абсолютно неприемлемо для всех", – уверен Богдан Безпалько.
"Это
очень хорошая демонстрация того, насколько Украина ненадежна как в лице
президента, так и в лице вообще всех своих структур, как одна из сторон для
переговоров по каким бы то ни было вопросам", – заключил политолог. А это значит, что Владимир Зеленский рискует окончательно утратить доверие мировых лидеров. Для него это будет означать бесславный конец политической карьеры и вечный ярлык слабого лидера, не справившегося со своей работой. И украинские политики, активно занимающиеся провокациями, приближают этот позорный для бывшего шоумена исход.