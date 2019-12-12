После переговоров в Париже, когда казалось, что лидерам стран нормандской четверки удалось уговорить Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, Киев попался на очередной провокации. В СМИ появилась информация о планах украинской власти изменить достигнутые в Минске договоренности перед очередным саммитом. О том, как это скажется на репутации Владимира Зеленского, Дни.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

После переговоров в Париже, когда казалось, что лидерам стран нормандской четверки удалось уговорить Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, Киев попался на очередной провокации. В СМИ появилась информация о планах украинской власти изменить достигнутые в Минске договоренности перед очередным саммитом. О том, как это скажется на репутации Владимира Зеленского, "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов расценил как провокацию сообщения о планах Киева изменить минские соглашения перед очередным саммитом. Подобные заявления, уверен он, могут осложнить ситуацию в Донбассе.Как отметил в разговоре с корреспондентом "" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько, грозит подобная инициатива не только мирному процессу, но и репутации украинской стороны и самого Владимира Зеленского. "Этополностью обесценивает все политические и дипломатические усилия Украины какгосударства", – заметил эксперт."Тоесть получается, что Зеленский приехал в Париж, где присутствуют канцлерГермании, президент Франции, президент России, по сути, подтвердил минскиесоглашения, после чего он возвращается в Киев и объявляет, что эти соглашения будутпересмотрены в одностороннем порядке", – обрисовал ситуацию политолог."Этоабсолютно неприемлемо для всех", – уверен Богдан Безпалько."Этоочень хорошая демонстрация того, насколько Украина ненадежна как в лицепрезидента, так и в лице вообще всех своих структур, как одна из сторон дляпереговоров по каким бы то ни было вопросам", – заключил политолог. А это значит, что Владимир Зеленский рискует окончательно утратить доверие мировых лидеров. Для него это будет означать бесславный конец политической карьеры и вечный ярлык слабого лидера, не справившегося со своей работой. И украинские политики, активно занимающиеся провокациями, приближают этот позорный для бывшего шоумена исход.