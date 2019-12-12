В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу среди клубов. В первом матче катарский клуб Аль-Садд победил Иенген спорт из Новой Каледонии со счетом 3:1.

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу среди клубов. В первом матче катарский клуб "Аль-Садд" победил "Иенген спорт" из Новой Каледонии со счетом 3:1.Основное время матча завершилось вничью 1:1. Но в дополнительное время хозяева турнира забили два мяча и выиграли 3:1. Эта победа позволила "Аль Садду", который тренирует знаменитый испанский футболист Хави, выйти в следующий круг чемпионата, где сыграет с сильнейшим клубом Северной Америки – мексиканским "Монтерреем". Победитель этой встречи сыграет 18 декабря с "Ливерпулем".В чемпионате мира среди клубов принимают участие победители главных клубных турниров всех входящих в ФИФА конфедераций, а также чемпион страны-хозяйки. А именно английский "Ливерпуль", бразильский "Фламенго", "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и "Иенген спорт", а также "Аль-Садд".