Врио вице-губернатора по Владимирской области уходит в отпуск

11 декабря на заседании ЗакСобрания депутаты отложили согласование кандидатуры врио вице-губернатора Александра Байера на постоянную должность. По информации Зебра ТВ, куратор ЖКХ и строительства решил уйти в отпуск, из которого уже может не вернуться в Белый дом.Несмотря на то, что никаких претензий к работе Байера у депутатов нет, они решили провести голосование при следующей встрече, перейдя к обсуждению других вопросов. Такое решение связывают с желанием посмотреть, как во Владимирской области пройдёт «мусорная реформа», стартующая с 1 января 2020 года. В зависимости от успеха или провала в этом начинании, депутаты планировали рассмотреть кандидатуру Байера на пост вице-губернатора.Однако сам Байер, по информации источников Зебра ТВ, относится к таким решениям крайне трепетно, и для него перенос голосования означает недоверие. Посчитав такие условия и отношение коллег тяжёлыми для работы, Александр Байер, видимо, решил отгулять положенный отпуск с 13 декабря по 1 января, а затем подать заявление об отставке.