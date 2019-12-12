Двумя матчами завершился турнир в группе В Лиги чемпионов. В Мюнхене Бавария выиграла у Тоттенхэма с результатом 3:1. Олимпиакос в Пирее сумел выиграть у сербской Црвены Звезды 1:0 и занял третье место.

Двумя матчами завершился турнир в группе В Лиги чемпионов. В Мюнхене "Бавария" выиграла у "Тоттенхэма" с результатом 3:1. "Олимпиакос" в Пирее сумел выиграть у сербской "Црвены Звезды" 1:0 и занял третье место."Бавария" в первом матче разгромила "Тоттенхэм" в Лондоне 7:2. В ответной игре чемпион Германии тоже был сильнее финалиста последней Лиги чемпионов. Но на этот раз лондонцы оказали сопротивление. На гол Кингсли Комана "шпоры" ответили точным ударом Райана Сессеньона. Незадолго до перерыва Томас Мюллер вывел баварцев вперед. Победу мюнхенцев во втором тайме закрепил Фелипе Коутиньо – 3:1. "Бавария" набрала 18 очков из 18 возможных и стала первой в группе В. "Тоттенхэм" с 10 очками стал вторым и также продолжает борьбу в Лиге чемпионов.Пенальти, реализованный нападающим "Олимпиакоса" Юссефом Эль-Араби на 87 минуте, помог греческому клубу не только обыграть сербскую "Црвену Звезду" со счетом 1:0, но обойти в турнирной таблице. "Олимпиакос" набрал 4, стал третьим и будет играть в Лиге Европы. Для занявшей четвертое место с 3 очками "Црвены Звезды" европейская кампания закончена.Определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. С первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Барселона", "Бавария", "Ювентус", "Лейпциг", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Валенсия" и "Пари Сен-Жермен". Со второго места в группах в плей-офф пробились "Боруссия" (Дортмунд), "Челси", "Наполи", "Реал", "Тоттенхэм", "Аталанта", "Атлетико" и "Лион". Занявшие третьи места "Брюгге", "Олимпиакос", "Шахтер" (Донецк), "Байер", "Зальцбург", "Интер", "Бенфика" и "Аякс" продолжат выступление в Лиге Европы. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.