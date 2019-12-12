Российский певец Дима Билан прокомментировал информацию о своем отказе ехать в Голландию на концерт звезд Евровидения. По его словам, это мероприятие, возможно, вовсе не имеет никакого отношения к организаторам песенного конкурса. Артист не исключает, что хайп, который поднялся во многих СМИ, может быть связан с желанием поднять продажи билетов на концерт.

Российский певец Дима Билан прокомментировал информацию о своем отказе ехать в Голландию на концерт звезд "Евровидения". По его словам, это мероприятие, возможно, вовсе не имеет никакого отношения к организаторам песенного конкурса. Артист не исключает, что "хайп", который поднялся во многих СМИ, может быть связан с желанием поднять продажи билетов на концерт.На своей странице в Instagram Дима Билан рассказал, что изначально на него вышел организатор мероприятия со списком участников, в котором значились победители "Евровидения". Артист согласился, но затем понял, судя по другим афишам, что концерт является сборным и в нем не заявлены все музыканты, занявшие первые места. По словам Билана, статус и "некая атмосфера" мероприятия поменялись, а его ввели в заблуждение первичным списком артистов. При этом исполнитель подчеркнул, что обладает абсолютной любовью и благодарностью к "Евровидению".Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дима Билан отказался выступать на концерте звезд "Евровидения", поскольку его имя было написано мелким шрифтом. Кроме того, певца якобы смутило присутствие на мероприятии других российских артистов.Днем ранее, как сообщали 33Live.Ruру, Дима Билан проанонсировал свое выступление, которое состоится в новогоднюю ночь на телеканале "Россия". Певец подготовил сюрприз зрителям, поскольку споет не только вместе с другими именитыми артистами, но и со своей родной сестрой Анной Белан. Близкая родственница победителя "Евровидения" в 2008 году выступает под сценическим псевдонимом OTANA.