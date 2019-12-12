Российский медицинский холдинг Инвитро и компания Mail.ru разработали автоматическую систему распознавания лиц Face Detection. Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию Дни.ру, новая ..

Российский медицинский холдинг "Инвитро" и компания Mail.ru разработали автоматическую систему распознавания лиц Face Detection. Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию "Дни.ру", новая технология способна менее чем за секунду идентифицировать клиента и найти его медицинскую карту.IT-директор "Инвитро" Владимир Федин рассказал, что система сработает правильно с вероятностью более 98%. Он добавил, что технология основана на машинном обучении. Это означает, что чем больше клиентов она распознает, тем меньше вероятность ошибок.Примечательно, что многие больные пользуются услугой сдачи теста инкогнито: например, в случае анализа на ВИЧ-инфекцию или гепатит. Судя по всему, они тоже будут опознаны, если уже есть в базе компании.