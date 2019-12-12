МегаФон, Ростелеком, ВымпелКом и МТС подписали соглашение о намерениях с целью развития 5G в России. Представитель Минкомсвязи посетовал, что операторы шли к созданию СП очень долго.

МегаФон, Ростелеком, ВымпелКом (торговая марка Билайн) и МТС подписали соглашение о намерениях для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщается на сайтах Билайна и Ростелекома.Цель предприятия — проработать варианты объединения усилий для создания 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, говорится в пресс-релизах. Рассматривается, в частности, возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.Если СП будет создано, оно займется исследованиями электромагнитной совместимости и мероприятиями по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц, а также в иных пригодных для создания сетей 5G диапазонах во всех регионах России. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором, — подчеркнуто в сообщении.Совместная работа по высвобождению спектра подразумевается подготовленной Минкомсвязи концепцией развития стандарта связи 5G в России, писал Коммерсантъ в сентябре со ссылкой на источники. Диапазон 3,4-3,8 ГГц был выбран в качестве приоритетного для развития 5G. Однако вице-премьер Юрий Борисов говорил Ведомостям, что этот диапазон не будет массово расчищаться для гражданской отрасли. Он подчеркивал, что выделение частот 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах. Ведомости писали, что президент России Владимир Путин наложил резолюцию Согласен на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения.В ближайшее время Госкомиссия по радиочастотам выставит на торги региональные лоты, сказал представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. В случае с федеральным лотом было учтено обращение операторов, в котором они попросили отложить рассмотрение выставления всего ресурса. Безусловно, Минкомсвязь поддерживает создание СП большой четверкой, хотя и очень жаль, что операторы шли к нему так долго. Мы предлагали сделать это еще год назад. Если бы четверка была порасторопнее, все решения по выделению частот под 5G сейчас были бы уже приняты, — заявил Новиков.